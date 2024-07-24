Европейский союз предложил два варианта заморозки активов российского Центробанка на более длительный период, чтобы развеять опасения США по поводу юридических и финансовых возможностей выдачи Украине кредитов на $50 млрд, которые будут гаситься за счет получаемой от них прибыли. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа.

Первый сценарий предусматривает бессрочную заморозку активов, которая будет регулярно пересматриваться. Второй вариант предполагает продление санкций раз в 18, 24 или 36 месяцев, а не каждые полгода, как это делается сейчас.

Евросоюз, США и страны G7 несколько месяцев разрабатывают план по предоставлению Украине кредитов на сумму $50 млрд до конца 2024 года. Эти кредиты планируется покрыть за счет прибыли от замороженных активов российского Центробанка. Лидеры стран G7 договорились об этом на саммите в июне.

США обеспокоены тем, что режим санкций ЕС против России требует продления раз в шесть месяцев единогласным решением всех 27 государств-членов. Вашингтон считает, что это может стать проблемой, если однажды заморозку не удастся возобновить.

Поэтому США просят Евросоюз предоставить более надежные гарантии того, что активы российского Центробанка останутся замороженными, заявил высокопоставленный представитель американского Минфина.

В 2023 году Euroclear заработала €4,4 млрд на замороженных российских активах. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в рамках первого транша доходов от активов России Еврокомиссия получит €1,4 млрд в начале августа. Эти средства направят на закупки для Украины, включая средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды. Сами резервы останутся нетронутыми.

Кремль назвал перечисление Киеву доходов от российских активов «воровством» и пообещал организовать «юридическое преследование» всех причастных к этому.