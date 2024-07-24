Россия надеется, что Китай увеличит инвестиции в ее сырьевой сектор. Об этом во вторник заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на VI российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

Сечин отметил, что нефтяная, газовая и угольная промышленность России характеризуются «высокой инвестиционной доходностью» и «отсутствием риска возврата средств». По его словам, прямые инвестиции из Китая в эти секторы укрепили бы энергетическую безопасность.

В прошлом году из России в Китай было вывезено и прокачано 55 млн тонн нефти, 40 млрд кубометров газа и более 100 млн тонн угля. В результате Россия обеспечила 20% импорта энергоресурсов Китая, чьи потребности будут только расти.

«В частности, по оценкам МЭА, потребление жидких углеводородов в Китае увеличится на 9% к 2030 году. Российские компании готовы внести свой вклад в вопрос обеспечения энергобезопасности и потребления энергии Китая», - сказал Сечин.

Сечин подчеркнул, что России нужны китайские инвестиции, которые «создали бы существенный синергетический эффект».

«Россия - одна из немногих стран, которая последовательно вкладывается в развитие традиционной энергетики, а Китай за последние несколько лет превратился из импортера в экспортера капитала. Так, в прошлом году объявленные Китаем прямые инвестиции в новые проекты за рубежом превысили рекордные $160 млрд. Надеемся на увеличение прямых инвестиций Китая в энергетический сектор России», — заключил Сечин.