Президент Украины Владимир Зеленский 23 июля встретился с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином и обсудил возможность урегулирования конфликта с Россией. На встрече украинский лидер отметил: «‎мы все понимаем, что должны закончить войну как можно скорее, конечно».

Зеленский оценил визит Паролина в Киев как «сильный сигнал от Ватикана», не вдаваясь в подробности, что он имел в виду. Паролин, в свою очередь, подтвердил стремление папы римского добиться справедливого и прочного мира для Украины.

«Сегодня кардинал, государственный секретарь Пьетро Паролин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, которому он подтвердил близость папы римского и его стремление к установлению справедливого и прочного мира для страдающей Украины», — говорится в заявлении Ватикана в социальной сети X.

Паролин посетил Украину в качестве спецпосланника папы римского по случаю заключительных богослужений паломничества в святилище Девы Марии в Бердичеве. Он также посетил Москву в рамках усилий по возвращению домой украинских детей, которые, по словам властей, были депортированы Россией.

Отношения Украины с Ватиканом нельзя назвать гладкими. Украина выступила против замечаний папы римского Франциска, который заявил, что Киеву следует проявить мужество «белого флага» и вести переговоры о прекращении войны.

Папа Франциск неоднократно призывал к миру и осуждал нападения во время конфликта, в частности российский удар по медицинским учреждениям в Киеве 8 июля.

На встрече с кардиналом Зеленский также коснулся недавно проведенной мирной конференции в Швейцарии, которая прошла без участия России. На встрече в Швейцарии присутствовали представители 92 стран и 8 международных организаций. Она завершилась принятием итогового заявления о необходимости мирных переговоров. Документ подписали далеко не все участвовавшие страны — Бразилия, Индия, Южная Африка и Саудовская Аравия воздержались.

Декларация первого мирного саммита в Швейцарии сосредоточилась на решении подспудных вопросов, а не на урегулировании самого конфликта Москвы и Киева. Стороны обсудили экспорт украинского зерна, безопасность атомных электростанций и возвращение военнопленных.

За день до саммита президент России Владимир Путин выдвинул собственную мирную инициативу, призвав Украину признать территориальные претензии России, выдвинутые в ходе «специальной военной операции» (так власти РФ называют войну против Украины – ред.).