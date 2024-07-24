ПОЛИТИКА
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Взрыв машины офицера ГРУ
В Москве на парковке жилого дома взорвали машину офицера ГРУ. Одна из версий взрыва — «связанное с профессиональной деятельностью покушение»
Взрыв машины офицера ГРУ
Фото: скриншот видео / Others
24 июля 2024 г.

Утром 24 июля в Москве на парковке жилого дома произошел взрыв автомобиля, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. По данным «Коммерсанта», в машине Toyota Land Cruiser находился 49-летний майор ГРУ Андрей Торгашов вместе с женой. По информации телеграм-канала 2МК: срочные новости», Торгашов занимает должность заместителя начальника центра спутниковой связи войсковой части 33790, дислоцированной в Подмосковье.

Согласно предварительным данным, тротиловый эквивалент взрывного устройства составил полкило. СМИ уточняют, что военному оторвало ступни, а его жена получила рваные раны лица. Оба госпитализированы в Боткинскую больницу, состояние офицера крайне тяжелое.

По словам источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, одной из версий взрыва является покушение, связанное с профессиональной деятельностью. Возбуждено уголовное дело по статье 30 и 105 УК РФ — покушение на убийство. Впоследствии его могут переквалифицировать на теракт, пишет «Коммерсантъ».

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил поставить дело на контроль в центральном аппарате ведомства. Следователи и криминалисты СКР Москвы совместно с оперативными службами осматривают место происшествия. В ближайшее время будут назначены медицинская и взрывотехническая экспертизы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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