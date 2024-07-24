Члены Европейского парламента избрали председателей основных комитетов, сделав ставку на центристов и левых. Как пишет газета Politico, центристы объединились, чтобы не дать правым руководящие должности.

23 июля парламент распределил высшие должности в своих 20 комитетах, каждый из которых включает председателя и четырех заместителей.

На прошлой неделе, когда распределялись должности, основные группы объединились в попытке не допустить крайне правые силы.

Группа «Патриоты за Европу», детище Виктора Орбана и Марин Ле Пен, и вообще-то третья по величине группа в парламенте, была полностью исключена из процесса. Это произошло под давлением левых и центристов, несмотря на то, что «Патриотам» было выделено два места председателя комитета и восемь мест заместителя.

На пресс-конференции 23 июля венгерский член Европейского парламента Кинга Галь заявила, что блокада была нарушением правил парламента.

«Это ясно показывает, что они не готовы принять результаты демократических выборов и тот факт, что «Патриоты» стали третьей по величине группой в Европейском парламенте», — добавила Галь.

Она также отметила, что группа «Патриоты» будет «оспаривать» это решение на Конференции президентов — органе, который собирает глав политических групп, — и изучит «все доступные средства правовой защиты», включая обращение в высший суд ЕС в Люксембурге.

Представители испанской партии Vox, которая также входит в «Патриотов за Европу», обвинили центристские группы в «обходе» правил, которые обычно распределяют должности пропорционально размеру группы.

Центристы пытались заблокировать не только «Патриотов», но и другую группу правых — «Братья Италии» итальянского премьера Джорджи Мелони.

Зеленые, либеральная партия «Обновление Европы» и «Социалисты и демократы» попытались заблокировать назначение в комитет Пьетро Фиокки, члена партии «Братья Италии».

Однако Фиокки смог победить, заняв должность второго заместителя председателя.