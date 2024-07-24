На протяжении десятилетий для тайваньских рыбаков было обычным делом плавать в водах вдоль китайского побережья. Однако в начале июля Пекин изменил тактику и впервые за 17 лет захватил судно и его экипаж за нарушение запрета на рыбную ловлю, пишет агентство Bloomberg.

По его данным, китайская береговая охрана теперь «постоянно» патрулирует к востоку от срединной линии в Тайваньском проливе. Срединная линия — это проведенная США негласная граница, которая на протяжении десятилетий служила барьером между Тайванем и Китаем.

Пекин переходит к новой тактике давления на власти острова, используя свою береговую охрану для контроля всех морских аванпостов Тайваня. Многие из тайваньских островов находятся далеко от главного острова и всего в нескольких километрах от Китая — на них-то и сосредоточился Пекин в своей новой тактике.

В последнем инциденте с участием рыбаков китайская береговая охрана задержала тайваньское судно и его команду возле Цзиньмэнь — самого дальнего из тайваньских островов. Судно, на борту которого были двое тайваньцев и трое индонезийцев, было доставлено в китайский порт — береговая охрана КНР обвинила экипаж в нарушении запрета на рыбную ловлю.

Китайские пограничники также поднялись на борт тайваньского туристического судна возле Цзиньмэнь для проверки документов, вызвав панику среди пассажиров, которые опасались, что их доставят на материк.

Изменение статус-кво в Тайваньском проливе началось в мае, после вступления в должность нового президента Тайваня Лай Цзиндэ. Чтобы продемонстрировать свое недовольство политиком, который настроен на сближение с США, Пекин провел крупные военные учения вокруг главного острова Тайваня, отделил дипломатического союзника и расширил закон, который, по его словам, направлен на наказание непокорного острова.

«Китай все чаще использует отдаленные острова Тайваня для усиления давления на Тайвань. Такие инциденты, как захват судна в начале этого месяца, не были отдельными эпизодами, это части единой тактики по подрыву суверенитета Тайбэя‎»‎, — заявил Чэнь Юйцзе, доцент-исследователь в Academia Sinica в Тайбэе.