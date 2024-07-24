Сенатор Боб Менендес 23 июля подал в отставку после того, как его признали виновным по обвинениям в коррупции. Среди обвинений — взяточничество и действия в качестве агента правительства Египта. Это решение было принято под давлением однопартийцев-демократов.

«Я уйду со своего поста сенатора США от Нью-Джерси в конце рабочего дня 20 августа 2024 года, — говорится в письме Менендеса. — Хотя я полностью намерен обжаловать вердикт присяжных, вплоть до Верховного суда, я не хочу, чтобы Сенат был вовлечен в длительный процесс, который будет отвлекать от его важной работы».

Менендес представлял штат Нью-Джерси в Сенате с 2006 года и занимал пост председателя влиятельного Комитета по международным отношениям. Сенатор уже отказался от этой должности после предъявления обвинений в прошлом году.

70-летний Менендес был признан виновным присяжными федерального суда Манхэттена по всем 16 уголовным пунктам, с которыми он столкнулся, включая воспрепятствование правосудию, мошенничество с использованием электронных средств и вымогательство.

По данным следствия, сенатор и его жена Надин Арсланян приняли сотни тысяч долларов наличными, золотые слитки, а также выплаты за автомобили и ипотеку от трех бизнесменов. В обмен Менендес направил миллиарды долларов американской помощи Египту и попытался повлиять на уголовное преследование двух бизнесменов, заявили прокуроры. Менендес планирует подать апелляцию.

Сенатор на протяжении многих лет выступал против Турции, однако теперь его позиция также была поставлена под сомнение из-за его тесных связей с греческим и армянским лобби в США.

Менендес также известен своей проармянской позицией, которая оставалась неизменной на протяжении всех лет его пребывания в Сенате. Конгрессмен выступал за санкции против Анкары из-за покупки российских систем ПВО С-400 — хотя Греция, другая страна НАТО, имела аналогичные системы С-300.

13 августа 2020 года Менендес открыто лоббировал интересы Греции вместе с сенатором Крисом Ван Холленом. Конгрессмены раскритиковали деятельность Турции по бурению в Средиземном море.

Их критика полностью основывалась на односторонних претензиях Греции на исключительную экономическую зону, которые Турция не признает. Анкара ссылается на возмутительно большие размеры этой зоны и почти полное исключение Турции из Эгейского и Средиземного морей, несмотря на тысячекилометровую береговую линию страны.