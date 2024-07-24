Врачи клиники «Насер» — крупнейшей больницы в южном городе Газы Хан-Юнус — умоляют предоставить материалы для медицинского учреждения, перегруженного ранеными. Израильские авиаудары, артиллерийский огонь и уличные бои привели к гибели более 70 палестинцев за два дня нового этапа вторжения.

«Здесь больше нет места для пациентов. В операционных больше нет мест. Не хватает медикаментов, поэтому мы не можем спасти наших пациентов», — заявил Мохаммед Заккут, директор больницы Насер.

Управление ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ) сообщило, что больница столкнулась с «новым массовым наплывом пострадавших из-за острой нехватки донорской крови, медикаментов и больничных коек».

Минздрав Газы уточнил, что более 70 человек погибли, более 200 человек получили ранения с тех пор, как 23 июля израильские силы начали новое наземное вторжение в Хан-Юнус, второй по величине город анклава.

Жители сообщили агентству Reuters, что израильские танки продвинулись в Бани-Сухейл — город на окраине центрального Хан-Юнуса. По их словам, израильские солдаты обыскали городское кладбище, заняли крыши многоэтажных зданий, время от времени стреляя из своего оружия по безоружным жителям.

Израильские авиаудары были направлены на Хан-Юнус, который уже превратился в груду щебня после нескольких месяцев боев. Израильские военные описали бои как «ближний бой», поскольку боевые действия продолжаются на улицах.

Последние приказы израильских сил об эвакуации затрагивают примерно 400 000 человек в Хан-Юнусе и некоторых частях прибрежного района Аль-Маваси. Гуманитарные агентства предупреждают: приказы об эвакуации вынуждают людей возвращаться в небезопасные районы, неоднократно подвергавшиеся авиаударам и артиллерийским обстрелам.

«Новый приказ об эвакуации израильских военных охватывает около 8,7 кв. км в так называемой «гуманитарной зоне» в районе Аль-Маваси Хан-Юнуса, уменьшая площадь зоны почти на 15%», — говорится в сообщении УКГВ.