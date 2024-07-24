Сотрудники Главного управления внутренней безопасности (DGSI) Франции задержали гражданина России по подозрению в подготовке масштабных политических акций по дестабилизации во время Олимпийских игр. Ему было предъявлено обвинение в «сговоре с иностранной державой».

Франция особенно внимательно относится к действиям России и опасается диверсий и хакерских атак, пишет газета Le Parisien.

Французские спецслужбы считают, что Москва может попытаться навредить спортивному мероприятию, отмечает издание. Причина — открытая поддержка Украины со стороны руководства Франции.

40-летний гражданин России был привлечен к ответственности за «сговор с иностранной державой с целью разжигания враждебности во Франции». Он был помещен под предварительное заключение.

Как отмечает Le Parisien, службы внутренней разведки в течение нескольких дней следили за мужчиной, заметив его подозрительное поведение. 22 июля агенты спецслужб провели обыск в его парижской квартире и обнаружили «элементы, которые позволяют предположить, что он готовил пророссийские операции по дестабилизации Франции во время Олимпийских игр».

Другой источник упоминает «проект большого масштаба», последствия которого могли бы быть «серьезными». Речь не идет о теракте, подчеркивает газета, потому расследование ведется по квалификации контрразведки, а не борьбы с терроризмом.

Спецслужбы Франции провели более миллиона проверок среди волонтеров, журналистов и других лиц, участвующих в организации. Эти «проверки» профилей для выявления прошлого позволили исключить 5 тыс. человек, в том числе 1 тыс. подозреваемых во вмешательстве иностранных государств.

«Мы можем говорить о шпионаже. Мы здесь для того, чтобы убедиться, что спорт не используется в целях шпионажа, кибератак или для критики, а иногда и лжи о Франции и французах», — заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен, особо выделив Россию.