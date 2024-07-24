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Президенты Турции и Узбекистана обсудили двусторонние отношения
Президент Турции Эрдоган и президент Узбекистана Мирзиёев обсудили двусторонние отношения и глобальные вопросы
Президенты Турции и Узбекистана обсудили двусторонние отношения
Фото: AA / AA
24 июля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе беседы лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Узбекистаном, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган выразил уверенность, что отношения между Турцией и Узбекистаном будут развиваться как на двустороннем уровне, так и на многосторонних платформах, в том числе в рамках Организации тюркских государств.

Также президент Эрдоган поздравил Мирзиёева с днем рождения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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