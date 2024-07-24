Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, о чем сообщила официальный представитель МИД Китая Мао Нин по итогам встречи Кулебы с главой китайского МИД Ван И.

«Украина придает большое значение мнению Китая и внимательно изучила консенсус из шести пунктов КНР и Бразилии по политическому урегулированию конфликта. Украинская сторона хочет и готова вести переговоры с Россией», – сказала Мао Нин, добавив, что переговоры должны быть рациональными и осмысленными, направленными на достижение справедливого и прочного мира.

Ван И поблагодарил Кулебу за помощь в эвакуации китайских граждан и иностранных студентов на начальном этапе войны в Украине. Ван И подчеркнул, что существует риск эскалации конфликта и его распространения за пределы Украины.

Китай считает, что для урегулирования конфликта необходимо вернуться за стол переговоров и решение должно быть достигнуто политическими методами. Ван И также отметил, что Китай поддерживает все усилия, направленные на установление мира, и готов сыграть конструктивную роль в прекращении огня. Помимо этого, Китай продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь.

МИД КНР ранее неоднократно озвучивал свои требования к мирным переговорам по Украине, включая обязательное присутствие представителей обеих сторон и «равноправное участие» в обсуждении всех мирных планов.

Кулеба прибыл в Китай 23 июля по приглашению Ван И, и это его первый визит в республику. Глава украинского МИД пробудет в стране до 26 июля.

Киев ранее заявил, что министр посетит Пекин для обсуждения «способов остановить российскую агрессию» и «возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира».