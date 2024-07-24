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Россия и Япония обменялись санкциями
В ответ на санкции, введенные Токио, Россия запретила въезд 13 японским гражданам. Среди внесенных в список — председатель правления компании Toyota Motor Тоеда Акио
Россия и Япония обменялись санкциями
Фото: Reuters / Reuters
24 июля 2024 г.

В ответ на санкции, введенные Японией, Россия запретила въезд 13 японским гражданам. Список новых персон нон-грата был опубликован 23 июля на сайте МИД России.

Среди внесенных в список — основатель компании Rakuten, которой принадлежит мессенджер Viber, Микитани Хироси, президент Японского агентства по международному сотрудничеству Танака Акихико и председатель правления компании Toyota Motor Тоеда Акио. Также санкции введены в отношении топ-менеджеров других крупных японских фирм из разных отраслей экономики.

21 июня японское правительство расширило антироссийские ограничения, введя санкции в отношении еще 11 физических лиц и 28 компаний. В список попали гендиректор Уралвагонзавода Александр Потапов, шесть сотрудников Центризбиркома РФ, различные оборонные предприятия и ОАО «Алроса». Токио также ввел рестрикции против 11 компаний из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана и Казахстана за якобы обход санкций против России.

5 апреля Япония запретила вывоз ряда товаров в Россию, таких как литий-ионные аккумуляторы, трубы для газо- и нефтепроводов, камни, известь и топливо, включая моторные масла. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что Токио занял «недружественную позицию» по отношению к Москве, присоединившись к антироссийским санкциям.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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