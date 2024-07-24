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В результате оползней в Эфиопии погибли больше 200 человек
После сильного дождя в зоне Гофа, штат Южная Эфиопия оползни похоронили под горной породой по меньшей мере 229 человек. Местные власти проводят спасательные операции и просят помощи у соседних стран и благотворительных организаций. Оползни снесли сотни домов и превратили регион в непригодный для жизни. #trtнарусском #эфиопия #зонаГофа #оползень #ливни #дождь #жертвы #природноеявление #новости #трт #новостимира
В результате оползней в Эфиопии погибли больше 200 человек / Others
24 июля 2024 г.
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