В результате оползней в Эфиопии погибли больше 200 человек

После сильного дождя в зоне Гофа, штат Южная Эфиопия оползни похоронили под горной породой по меньшей мере 229 человек. Местные власти проводят спасательные операции и просят помощи у соседних стран и благотворительных организаций. Оползни снесли сотни домов и превратили регион в непригодный для жизни. #trtнарусском #эфиопия #зонаГофа #оползень #ливни #дождь #жертвы #природноеявление #новости #трт #новостимира