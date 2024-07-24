Во вторник, 23 июля, у берегов Фолклендских островов затонуло рыболовецкое судно «Аргос Джорджия». На данный момент известно о шести погибших и семи пропавших без вести.

На борту судна находились 27 человек, среди которых, по сообщениям местных СМИ, были граждане России. Их судьба пока остается неизвестной.

«Аргос Джорджия» вышло из столицы Фолклендских островов к местам промысла в воскресенье, 21 июля, вечером. Судно столкнулось с сильным ветром, холодом и семиметровыми волнами. В понедельник экипаж подал сигнал бедствия. Спустя несколько часов судно затонуло.

На судне было три спасательные шлюпки, но сообщается, что только две из них смогли полностью надуться. Патрульный рыболовный катер спас с этих шлюпок 13 человек, еще одного вытащили из воды. Спасательная операция продолжается, но ее осложняет сильный ветер, из-за которого невозможно использовать вертолеты.

Затонувшее судно принадлежало британо-норвежскому партнерству и шло под флагом острова Святой Елены.