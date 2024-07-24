Потасовка между студентами в Нью-Йорке из-за Газы

Перед зданием Городского университета Нью-Йорка (CUNY) произошла потасовка между палестинскими активистами, произраильскими группами и полицией. Студенты собрались там, чтобы выразить свое отношение к событиям в Газе. По данным палестинских активистов, учебные заведения Нью-Йорка причастны к происходящему в эксклаве. Студенты держали в руках плакаты с надписями «Байден ушел, Трамп - ты следующий». «Сопротивление до возвращения» и «CUNY за Палестину». #trtнарусском #сша #студенты #протесты #потасовка #shorts #новости #трт #новостимира