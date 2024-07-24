ПОЛИТИКА
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Еврейские активисты протестовали в Капитолии против визита Нетаньяху в США
Сотни еврейских антисионистских активистов устроили массовую сидячую забастовку в Конгрессе США за день до того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен выступить перед сенаторами и конгрессменами. Протестующие из организации «Еврейский голос за мир» потребовали «эмбарго на поставки оружия и прекращения геноцида палестинского народа при содействии и подстрекательстве правительства США». Участников акции задержала полиция. #trtнарусском #США #Вашингтон #евреи #Нетаньяху #протест #забастовка #антисионисты #новости #трт #новостимира
Еврейские активисты протестовали в Капитолии против визита Нетаньяху в США / Others
24 июля 2024 г.
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