Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о своем намерении вновь баллотироваться на пост главы правительства. Шольц заявил о своих планах во время пресс-конференции, о которой сообщает Tagesspiegel.

В самом начале мероприятия его спросили, не собирается ли он последовать примеру президента США Джо Байдена и отказаться от участия в предстоящих федеральных выборах.

«Спасибо за чрезвычайно приятный и дружеский вопрос», – ответил Шольц, затем подтвердив свое намерение снова баллотироваться.

«Мы все решительно настроены участвовать в следующей парламентской избирательной кампании и победить», – заявил Шольц. Канцлер подчеркнул единство своей Социал-демократической партии.

Согласно опросу Forsa survey, проведенному по заказу немецких СМИ, только треть членов Социал-демократической партии Германии хотят видеть Шольца переизбранным в 2025 году.

В июне недовольство избирателей правящей коалицией в Германии достигло рекордного уровня. Это произошло на фоне неудачных выборов в Европарламент для правительственных партий.

Из 1 334 респондентов исследования, 71% заявили, что недовольны работой правительства, по сравнению с 66% в мае. Около 51% опрошенных высказались за досрочные выборы. В то же время 66% все еще верят, что коалиция продержится до конца своего срока полномочий в следующем году.