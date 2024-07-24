Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сигнал Украины о переговорах с Москвой «созвучен» с позицией самой России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в среду, что Киев готов к переговорам с Россией, если Москва будет готова вести переговоры в духе доброй воли. Однако, по его словам, Украина не видит никаких признаков этого.

«Само сообщение, можно сказать, созвучно нашей позиции», - сказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о высказывании Кулебы.

«Вы знаете, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, всегда сохраняла открытость к переговорному процессу, но здесь важны детали, которые мы с вами пока не знаем», - добавили в Кремле.

В июне Путин заявлял, что Россия прекратит войну в Украине лишь в том случае, если Киев откажется от своих амбиций в НАТО и передаст четыре области, на которые претендует Москва. Эти требования Киев тогда отверг как равносильные капитуляции.