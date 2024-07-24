Правительство Чехии обсуждает возможность введения запрета на предоставление чешского гражданства обладателям российских паспортов.

Об этом заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

«Мы всегда будем на стороне государства, подвергшегося нападению, то есть Украины. У нас четкая антироссийская позиция, о чем свидетельствует, например, тот факт, что мы инициировали все санкции против России во время нашего председательства в ЕС», - сказал Ракушан в интервью изданию Aktuálně.

«Кроме того, у нас самое строгое законодательство в отношении пребывания россиян, прибывших на нашу территорию, и мы также обсуждаем, нужно ли что-то менять в предоставлении гражданства, выяснить, хотим ли мы разрешать двойное гражданство для гражданина государства, которое находится в состоянии войны с нами», - пояснил он.

Чехия была из числа первых стран, переставших выдавать туристические шенгенские визы гражданам РФ после начала военных действий в 2022 году.

С июня 2022 года страна также прекратила выдачу вида на жительство для граждан РФ и Беларуси. Въезд в страну для российских граждан без чешского вида на жительство запрещен - даже при наличии гражданства другой страны Евросоюза помимо российского. При этом в Чехии намерены продолжить выдавать россиянам гуманитарные визы.