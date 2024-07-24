Министр внутренних дел Турции Али Ерликая объявил, что подозреваемый в организации подрыва в России, был схвачен в Бодруме.

«Сегодня в 10.30 утра в наш отдел Интерпола/Европола позвонили сотрудники российского подразделения Интерпола и сообщили, что «гражданин России Евгений Серебряков организовал теракт с использованием заминированного автомобиля в Москве, в результате теракта пострадали 2 человека», - сообщил глава турецкого МВД на платформе Х.

«Была проведена необходимая координация с Разведывательным управлением, Департаментом Интерпола/Европола, Управлением MİT, Управлением миграционного контроля, Антитеррористическим управлением и Управлением безопасности провинции Мугла», - рассказал Ерликая.

«Человек, соответствующий идентификационным данным и фотографиям, указанным в письме, полученном от российского подразделения Интерпола, был задержан сегодня в Бодруме подразделениями Управления безопасности провинции Мугла», - написал министр.