ТУРЦИЯ
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Турция задержала организатора взрыва в Москве
Глава МВД Турции Али Ерликая объявил о поимке подозреваемого в минировании и подрыве автомобиля в Москве
Турция задержала организатора взрыва в Москве
Фото: АА / Others
24 июля 2024 г.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая объявил, что подозреваемый в организации подрыва в России, был схвачен в Бодруме.

«Сегодня в 10.30 утра в наш отдел Интерпола/Европола позвонили сотрудники российского подразделения Интерпола и сообщили, что «гражданин России Евгений Серебряков организовал теракт с использованием заминированного автомобиля в Москве, в результате теракта пострадали 2 человека», - сообщил глава турецкого МВД на платформе Х.

«Была проведена необходимая координация с Разведывательным управлением, Департаментом Интерпола/Европола, Управлением MİT, Управлением миграционного контроля, Антитеррористическим управлением и Управлением безопасности провинции Мугла», - рассказал Ерликая.

«Человек, соответствующий идентификационным данным и фотографиям, указанным в письме, полученном от российского подразделения Интерпола, был задержан сегодня в Бодруме подразделениями Управления безопасности провинции Мугла», - написал министр.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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