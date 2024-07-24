Нижняя палата российского парламента 23 июля одобрила закон, расширяющий закон о признании финансируемых из-за рубежа организаций «нежелательными». Такая маркировка запрещает их деятельность в стране, а любое сотрудничество россиян с такой организацией автоматически становится уголовным преступлением.

Законопроект прошел окончательное чтение в Думе. Затем он направляется в верхнюю палату и на подпись президенту Владимиру Путину. Нет сомнений, что закон будет принят.

Поправка, которую внесли депутаты, предполагает, что любая организация может быть признана нежелательной, если она была основана иностранными государственными органами или участвует в их деятельности. Фактически, под эту меру могут попасть любые иностранные компании или фирмы с иностранным капиталом.

Первоначальный закон был принят еще в 2015 году, однако его применяли крайне редко. Практика резко активизировалось после начала российско-украинской войны.

В настоящее время в список нежелательных организаций входят более 175 организаций, включая англоязычную онлайн-газету The Moscow Times, Фонд Карнеги за международный мир и Greenpeace International, а также менее известные группы, такие как Центр дикого лосося.

Критерии признания нежелательными широки и нацелены на организации, которые рассматриваются как угроза для страны.

В России также существует отдельный закон, согласно которому организации, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны «иностранными агентами» и должны публиковать этот статус в своих материалах.