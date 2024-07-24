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«Хезболла» следит за Израилем
«Хезболла» опубликовала кадры ключевой авиабазы севера Израиля, снятые шпионским беспилотником
«Хезболла» следит за Израилем
Фото: скриншот видео / Others
24 июля 2024 г.

В среду ливанская группировка «Хезболла» опубликовала видеокадры, снятые беспилотником над израильской военной авиабазой «Рамат-Давид», расположенной к северу от Хайфы.

На видеозаписи, опубликованной на телеграм-канале «Хезболлы», «Рамат-Давид» характеризуется как одна из «важнейших авиабаз» в Израиле и «единственная военная авиабаза на севере страны».

На видео видны штаб базы, платформы системы противоракетной обороны «Железный купол», средства связи и другие объекты инфраструктуры. По данным «Хезболлы», на базе размещены истребители, боевые вертолеты, транспортные и спасательные вертолеты, морские разведывательные вертолеты и системы радиоэлектронной борьбы.

Это уже не первый случай, когда ливанская группировка публикует кадры, снятые ее разведывательными беспилотниками, на которых видны важные военные объекты на севере Израиля.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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