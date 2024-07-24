Афганское движение «Талибан» в России признано террористическим, его деятельность на территории страны запрещена. Парадокс заключается в том, что талибы регулярно приезжают в Москву с официальными визитами, а президент РФ Владимир Путин даже назвал их союзниками в борьбе с терроризмом.

Свою позицию он поясняет так: талибы контролируют власть в Афганистане, а любая власть заинтересована в стабильности того государства, которое оно возглавляет. В России увидели сигналы, что представители афганского правительства готовы «работать и на антитеррористическом треке».

Со стороны Кабула поступают и другие предложения. Например, власти государства требуют отменить визовый режим для граждан Афганистана, чтобы стимулировать бизнес к развитию. При этом страны уже торгуют газом, нефтепродуктами, сельхозпродуктами, Россия закупает металлоизделия и стройматериалы, сообщал руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

Только за первое полугодие в России побывали афганские министры высшего образования, просвещения, промышленности и торговли, председатели Торгово-промышленной палаты и Национального олимпийского комитета Афганистана. Делегация движения участвовала в Петербургском международном экономическом форуме в июне.

Теперь в российском руководстве задумываются о том, чтобы исключить движение из списка террористических организаций. Соответствующие предложения Путину в мае направили МИД и Минюст. Однако до принятия окончательного решения еще остаются моменты, которые необходимо проработать. Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов подчеркнул, что Москва должна исходить из своих интересов.

«Далеко не во всех странах региона движение талибов находится в террористических списках. В любом случае, каждое государство исходит из собственных мотивов и специфики своих отношений с Афганистаном», — сказал он.

Ранее, например, власти Казахстана исключили движение из списка террористических организаций. Президент Касым-Жомарт Токаев объяснил это важностью развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном.

О том, почему российские власти проводят встречи с правительством Афганистана на высоком уровне, но при этом не спешат исключать движение из списка террористов, TRT на русском рассказал востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков

— Почему в России все еще не исключили организацию из списка?

— Доводы против заключается в том, что «Талибан» — это организация, которая использовала и продолжает использовать в ходе своей деятельности радикальные методы. Поэтому Россия с большим подозрением относится к этой структуре. И, что называется, «дует на воду», чтобы положительные шаги в сторону талибов не привели к ухудшению положения самой Москвы, в том числе на международной арене.

Не будем забывать, что против целого ряда представителей движения на уровне Совета безопасности ООН были введены санкции. Так что за организацией прослеживается достаточно негативный шлейф.

Плюс ко всему, Россия требовала от Кабула создания инклюзивного правительства с усилением роли женщин в Афганистане. И, насколько я понимаю, о продвижках в этом вопросе ничего не известно.

— Какие аргументы можно привести в пользу этого решения?

— Доводы достаточно простые. «Талибан» – это некая реальность, которая сложилась в Афганистане. Они управляют страной.

Эти реалии сложно не учитывать, но сейчас создана правовая коллизия: структура признана [в РФ] террористической, но власти продолжают с ней находиться в контакте. Это добавляет аргументов тем, кто придерживается идеи вывести движение из списка террористических организаций.

При этом у России есть желание усиливать сотрудничество с Афганистаном в самых различных областях: от экономики и политики до вопросов безопасности. Часто сторонники вывода организации из списка говорят о том, что афганское правительство борется с запрещенным в РФ ДАЕШ.

Окончательное решение будет приниматься исходя из совокупности этих доводов и понимания того, что для России выгоднее.

— Есть ли в этом вопросе элемент торга?

— Безусловно, сам факт исключения движения из списка террористических организаций – это своего рода карта, которую Россия может разыгрывать. Если в Кабуле требуют исключить их из списка террористов, то в Москве могут также поинтересоваться, что они получат взамен.

Думаю, что Россия, конечно, этот вопрос тоже использует и пытается извлечь для себя максимальные дивиденды. Это было бы логично и закономерно.

— Какие перспективы экономического сотрудничества между странами?

— Россия может работать с Афганистаном по целому ряду отраслей: инфраструктурных проектах, сотрудничать в сфере углеводородов, можно повышать товарообмен в области сельского хозяйства и полезных ископаемых.

Другое дело, что для России также важно полное понимание того, что конкретно будет представлять Афганистан под руководством «Талибана» в регионе. Важно, чтобы исключение организации из списка террористов не стало стимулом для каких-то процессов радикального характера с последующими убытками в самых разных сферах.

Так что в экономическом плане много чего можно сделать, но в первую очередь нужно решить проблемы с безопасностью. Обоюдный интерес сторон есть. Но, по моим ощущениям, Москва проявляет максимальную сдержанность в этих контактах и очень закономерно осторожничает с любыми шагами, связанными с какими-то практическими подвижками.

Негативный шлейф, которые вьется за «Талибаном» в РФ — это серьезнейший сдерживающий фактор при принятии любых решений в контексте сотрудничества с Афганистаном.