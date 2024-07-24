Шейх Абдулла бин Зайед, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел, поблагодарил Илона Маска за оснащение полевого госпиталя ОАЭ в Газе интернет-сервисом Starlink компании SpaceX.

Система была анонсирована в этом году, чтобы помочь медицинским работникам оказывать помощь в секторе Газа. Регион страдает от перебоев со связью с момента начала израильских атак в октябре.

«Starlink теперь работает в госпитале Газы», - написал Маск на платформе X.

«Спасибо Илону Маску за поддержку полевого госпиталя ОАЭ в Газе», - написал ему в ответ шейх Абдулла.

Маск в свою очередь ответил на арабском языке: «Не нужно благодарностей, когда это мой долг».

Частые перебои в подаче электроэнергии мешают координации помощи палестинскому народу, переживающему обострение гуманитарного кризиса в Газе.

Полевой госпиталь был создан в декабре, чтобы облегчить значительную нагрузку на медицинскую службу Газы.

Интернет-сервис Starlink позволил полевому госпиталю предоставлять пациентам видеоконсультации в прямом эфире, сообщил директор госпиталя газете The National.

«Мы можем сотрудничать с больницами ОАЭ и специалистами из разных стран», - сказал директор госпиталя Султан Аль Кааби.

«Мы получаем консультации по некоторым случаям, для которых у нас нет специализации здесь, в Газе, чтобы обеспечить наилучшее лечение», - добавил он.

С начала работы в декабре в комплексе на 200 коек в городе Рафах прошли лечение более 48 тыс. раненых палестинцев.

«Мы приняли 48 704 пациента и провели 1 773 операции», - сказал доктор Аль Кааби.

Он сказал, что его команда твердо намерена продолжать оказывать необходимую поддержку гражданским лицам, оказавшимся под перекрестным огнем.