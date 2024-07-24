Шейх Абдулла бин Зайед, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел, поблагодарил Илона Маска за оснащение полевого госпиталя ОАЭ в Газе интернет-сервисом Starlink компании SpaceX.
Система была анонсирована в этом году, чтобы помочь медицинским работникам оказывать помощь в секторе Газа. Регион страдает от перебоев со связью с момента начала израильских атак в октябре.
«Starlink теперь работает в госпитале Газы», - написал Маск на платформе X.
«Спасибо Илону Маску за поддержку полевого госпиталя ОАЭ в Газе», - написал ему в ответ шейх Абдулла.
Маск в свою очередь ответил на арабском языке: «Не нужно благодарностей, когда это мой долг».
Частые перебои в подаче электроэнергии мешают координации помощи палестинскому народу, переживающему обострение гуманитарного кризиса в Газе.
Полевой госпиталь был создан в декабре, чтобы облегчить значительную нагрузку на медицинскую службу Газы.
Интернет-сервис Starlink позволил полевому госпиталю предоставлять пациентам видеоконсультации в прямом эфире, сообщил директор госпиталя газете The National.
«Мы можем сотрудничать с больницами ОАЭ и специалистами из разных стран», - сказал директор госпиталя Султан Аль Кааби.
«Мы получаем консультации по некоторым случаям, для которых у нас нет специализации здесь, в Газе, чтобы обеспечить наилучшее лечение», - добавил он.
С начала работы в декабре в комплексе на 200 коек в городе Рафах прошли лечение более 48 тыс. раненых палестинцев.
«Мы приняли 48 704 пациента и провели 1 773 операции», - сказал доктор Аль Кааби.
Он сказал, что его команда твердо намерена продолжать оказывать необходимую поддержку гражданским лицам, оказавшимся под перекрестным огнем.