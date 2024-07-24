Для Израиля осквернение тел палестинцев стало рутинным преступлением

Израиль любит заявлять, что у него «самая нравственная армия» во всем мире. Однако это утверждение легко опровергается документально подтвержденной практикой осквернения тел погибших палестинцев, а также другими зверствами израильской армии. Эти действия, в том числе «оскорбление личного достоинства, в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда классифицируются как военные преступления. #trtнарусском #израиль #палестина #кладбище #тела #новости #трт #новостимира