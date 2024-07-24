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Азербайджан готов к переговорам в России
МИД Азербайджана подтверждает готовность к диалогу на российской площадке. Москва предложила площадку для проведения переговоров между Баку и Ереваном
Азербайджан готов к переговорам в России
Фото: МИД Азербайджана / Others
24 июля 2024 г.

Азербайджан заявил о своей готовности к переговорам с Арменией как в России, так и на других площадках. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде ТАСС. «Азербайджанская сторона всегда была готова к переговорам с армянской стороной в России и на других площадках», — заявил дипломат.

Это заявление прозвучало в ответ на готовность Москвы организовать встречу между сторонами. Россия, в свою очередь, рассматривает подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией как необходимое условие для обеспечения безопасности в регионе Южного Кавказа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге выразила надежду на преодоление оставшихся разногласий и успешное продвижение нормализации азербайджано-армянских отношений. «Судьбу и будущее Южного Кавказа должны определять исключительно страны региона и соседние государства-партнеры», — подчеркнула Захарова.

Захарова также отметила роль Казахстана в организации недавней встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Алматы. Россия выразила готовность предоставить площадку для дальнейших переговоров «в предпочтительном для сторон двустороннем формате».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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