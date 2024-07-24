В Париже протестующие требуют исключить сборную Израиля из Олимпийских игр

Сотни демонстрантов на площади Клиши в Париже требуют дисквалифицировать Израиль из Олимпийских игр и протестуют против войны в секторе Газа. В свою очередь французская полиция заявила, что израильские спортсмены будут находиться под их круглосуточной охраной. Официальное открытие Олимпиады пройдет 26 июля. #trtнарусском #франция #париж #протест #олимпийскиеигры #олимпиада #израиль #спортсмены #дисквалификация #новости #трт #новостимира