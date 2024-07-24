Управление коммуникаций при президенте Турции отмечает свое 6-летие. По этому случаю глава ведомства Фахреттин Алтун выступил с заявлением на своей странице в X, в котором подчеркнул значимость организации и ее достижения.

Алтун отметил, что Управление продолжает работу по «укреплению моста между народом и государством, а также по обеспечению институционализации стратегических коммуникаций». Он подчеркнул важность наследия в области прессы, вещания и информации, на основе которого было создано ведомство.

Глава управления обозначил ключевые приоритеты работы: «Под руководством нашего уважаемого президента Реджепа Тайипа Эрдогана нашим приоритетом является превращение «Века Турции» в «Век коммуникаций», быстрое и точное информирование общественности, а также ведение нашей страны к более сильному будущему».

Особое внимание чиновник уделил борьбе с дезинформацией. «Действуя под девизом «Более справедливый мир возможен», мы вместе построим будущее, в котором правда и справедливость победят дезинформацию и ложь», — написал Алтун.

В заключение Фахреттин Алтун выразил благодарность президенту Эрдогану за поддержку и поблагодарил сотрудников управления за их вклад в развитие организации.