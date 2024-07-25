Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в среду перед совместной сессией обеих палат Конгресса США, чтобы призвать к созданию регионального антииранского пакта безопасности, который он назвал «Альянсом Авраама».

Нетаньяху заявил законодателям, что мир увидел «проблеск» предлагаемого им пакта 14 апреля, когда арабские страны и США перехватили ряд иранских ракет и беспилотников, направлявшихся в Израиль, которые были запущены Тегераном в отместку за предшествующее израильское нападение на консульство Ирана в Дамаске, в результате которого погибли высокопоставленные военные чиновники.

Альянс станет «естественным продолжением» соглашений о нормализации отношений, известных как «Соглашения Авраама», которые Израиль заключил с арабскими странами при администрации Трампа, сказал Нетаньяху.

«Все страны, которые находятся в мире с Израилем, и все страны, которые заключат мир с Израилем, должны быть приглашены присоединиться к этому союзу», - добавил он в обращении, вызвавшем бурные овации законодателей, за исключением депутата Рашиды Тлаиб, которая держала двусторонний черно-белый плакат с надписями: «Военный преступник» и «Виновен в геноциде».

Перейдя к войне против осажденного сектора Газа, Нетаньяху повторил свои требования «полной победы», заявив, что Израиль не остановится, пока не добьется ее.

«Дайте нам необходимые инструменты, и мы закончим работу», - сказал Нетаньяху.

«Израиль будет сражаться до тех пор, пока мы не уничтожим военный потенциал ХАМАС, его власть в Газе и не вернем домой всех наших пленных», - сказал он. - Вот что означает полная победа. И мы не согласимся ни на что меньшее».

Переходя к протестам против израильских атак на Газу, премьер-министр сказал, что многие протестующие «предпочитают стоять на стороне зла».

«Эти протестующие стоят на их стороне. Им должно быть стыдно за себя», - сказал Нетаньяху.

Он также обрушился на Международный уголовный суд, который заявил, что Израиль намеренно лишает жителей Газы продовольствия.

«Прокурор Международного уголовного суда позорно обвинил Израиль в преднамеренном голодании жителей Газы. Это полная, абсолютная чушь», - сказал Нетаньяху.

В своем выступлении Нетаньяху ошибочно заявил, что Израиль позволил более чем 40 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью въехать в Газу: «Это полмиллиона тонн продовольствия. А это более 3000 калорий для каждого мужчины, женщины и ребенка в Газе».

Однако ООН и международные группы помощи неоднократно били тревогу по поводу израильских ограничений на ввоз гуманитарной помощи, отказов в продвижении конвоев в Газу и неоднократных нападений на грузовики с помощью.

Он также сказал, что его видение палестинского эксклава - это «демилитаризованная и дерадикализированная Газа».

«Израиль не стремится к переселению в Газу, но в обозримом будущем мы должны сохранить за собой контроль над безопасностью, чтобы предотвратить возрождение террора и гарантировать, что Газа больше никогда не будет представлять угрозу для Израиля», - сказал Нетаньяху.

Что касается конфликта с ливанской «Хезболлой», Израиль, по словам Нетаньяху, предпочитает достичь дипломатического решения.

«Пока мы защищаем себя на всех фронтах, я знаю, что Америка нас прикрывает», - сказал Нетаньяху, поблагодарив США за военную поддержку и помощь в разведке.

«Мы совместно разработали одни из самых совершенных видов оружия на Земле. Я тщательно подбираю слова: мы совместно разработали некоторые из самых сложных видов оружия на Земле. <…> И мы также оказываем поддержку американским войскам в регионе, защищая наши общие интересы на Ближнем Востоке», - добавил он.