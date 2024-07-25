Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает, что работу Instagram в РФ следовало бы возобновить. Этому, по его мнению, препятствуют «условия войны».

«Я считаю, что, да, лучше как можно скорее возобновить, — цитирует агентство ТАСС слова Пескова. — Это моя точка зрения».

«Но мы живем с вами в условиях войны. И в условиях войны должны быть ограничения», — добавил он.

Он также отметил, что разблокировать платформу стоило бы, «чтобы нести наш голос в мир, нести нашу правду в мир».

В Роскомнадзоре ранее заявили, что разблокировки Instagram не стоит ждать в ближайшем будущем.

Социальная сеть Instagram была признана в РФ экстремистской организацией и запрещена в марте 2022 года — вскоре после начала войны в Украине.