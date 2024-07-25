Президент США Джо Байден выступил в среду с обращением из Овального кабинета, в котором объяснил свое решение не баллотироваться на второй срок. В своей 11-минутной речи он подчеркнул важность сохранения демократии и необходимость передачи власти новому поколению.

«Я решил, что лучший путь вперед - это передать факел новому поколению. Это лучший способ объединить нашу нацию», — заявил Байден.

Президент отметил, что его решение было принято после долгих размышлений и анализа внутренних опросов. Он выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис, которая теперь становится кандидатом от Демократической партии.

Байден также обозначил приоритеты на оставшиеся шесть месяцев своего президентства, включая укрепление НАТО, поддержку Украины, работу над прекращением огня в Газе и реформу Верховного суда.

Завершая выступление, 81-летний президент подчеркнул свою преданность стране: «Я почитаю этот пост. Но я люблю свою страну больше».

Это решение делает Байдена первым с 1968 года действующим президентом, отказавшимся от переизбрания. Его уход знаменует конец полувековой карьеры в американской политике.