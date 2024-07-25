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В России разбился военный вертолет
В Калужской области РФ разбился военный вертолет Ми-28, экипаж погиб
В России разбился военный вертолет
Фото: Reuters / Others
25 июля 2024 г.

Утром в четверг в Калужской области России во время планового полета разбился боевой вертолет Ми-28. Об этом сообщили губернатор области Владислав Шапша и агентство ТАСС.

В Минобороны РФ также заявили, что вертолет упал в лесном массиве в районе деревни Кленки. Предварительной причиной аварии считается техническая неисправность.

По данным ТАСС, в момент инцидента вертолет выполнял плановый полет. Экипаж не выжил — Ми-28 не оборудован системой катапультирования экипажа.

На земле разрушений не зафиксировано. В настоящее время место происшествия обследует комиссия Воздушно-космических сил России.

Авиакатастрофы в России участились, что часто связывают с западными санкциями, запрещающими поставки комплектующих в страну.

22 июля в российской Республике Саха (Якутия) разбился вертолет Robinson. Предполагается, что на его борту могли находиться сотрудники ФСБ.

12 июля самолет Sukhoi Superjet 100 разбился в лесном массиве в районе деревни Апраксино, примерно в 90 км к юго-востоку от Москвы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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