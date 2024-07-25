Утром в четверг в Калужской области России во время планового полета разбился боевой вертолет Ми-28. Об этом сообщили губернатор области Владислав Шапша и агентство ТАСС.

В Минобороны РФ также заявили, что вертолет упал в лесном массиве в районе деревни Кленки. Предварительной причиной аварии считается техническая неисправность.

По данным ТАСС, в момент инцидента вертолет выполнял плановый полет. Экипаж не выжил — Ми-28 не оборудован системой катапультирования экипажа.

На земле разрушений не зафиксировано. В настоящее время место происшествия обследует комиссия Воздушно-космических сил России.

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