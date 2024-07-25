Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун резко раскритиковал выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США. В своем заявлении, опубликованном в социальной сети X, Алтун назвал это событие «серьезным пятном на репутации органа, который заявляет о защите прав человека и отстаивании демократических ценностей».

Алтун обвинил Нетаньяху в распространении пропаганды и использовании «дегуманизирующего языка» в отношении палестинцев. Он также раскритиковал Конгресс США за поддержку Израиля: «Конгресс США способствовал и поощрял эту войну, предоставляя финансовую поддержку, оружие и боеприпасы».

Турецкий чиновник подчеркнул растущее осознание проблемы среди молодого поколения. «Несмотря на глубокое и длительное влияние произраильских групп, молодые поколения пробуждаются к реалиям оккупации, этнических чисток и геноцида в Палестине», — написал он.

Алтун повторил, что Турция поддерживает решение на основе двух государств. «Под руководством президента Эрдогана турецкое правительство делает все возможное, чтобы воплотить в жизнь реальность решения с двумя государствами, где по-настоящему суверенная Палестина живет бок о бок со своими соседями», — отметил он.

В заключение Алтун призвал к переосмыслению политики США на Ближнем Востоке: «Пришло время для переосмысления в политике США, и мы надеемся, что сегодняшняя позорная речь послужит сигналом к пробуждению для американцев, желающих мира», — заключил чиновник.