Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

«Мне очень интересно ваше мнение о том, как развивается ситуация в регионе в целом», - сказал Путин Асаду.

«К сожалению, есть тенденция к эскалации, мы это видим. Это касается и непосредственно Сирии», - добавил он.

Кремль сообщил, что встреча состоялась в среду.

«Учитывая все события, которые происходят сегодня в мире в целом и в Евразийском регионе, наша сегодняшняя встреча представляется очень важной для того, чтобы обсудить все детали развития этих событий, обсудить возможные перспективы и сценарии», - ответил Асад.

Это первая встреча Путина и Асада с марта прошлого года.