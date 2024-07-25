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Путин принял Асада
В среду состоялась встреча Башара Асада и Владимира Путина, посвященная двусторонним отношениям и обстановке в регионе
Путин принял Асада
Фото: пресс-служба Кремля / Others
25 июля 2024 г.

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

«Мне очень интересно ваше мнение о том, как развивается ситуация в регионе в целом», - сказал Путин Асаду.

«К сожалению, есть тенденция к эскалации, мы это видим. Это касается и непосредственно Сирии», - добавил он.

Кремль сообщил, что встреча состоялась в среду.

«Учитывая все события, которые происходят сегодня в мире в целом и в Евразийском регионе, наша сегодняшняя встреча представляется очень важной для того, чтобы обсудить все детали развития этих событий, обсудить возможные перспективы и сценарии», - ответил Асад.

Это первая встреча Путина и Асада с марта прошлого года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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