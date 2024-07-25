Власти Германии 24 июля официально запретили деятельность Исламского центра Гамбурга (IZH). Внутренняя разведка ФРГ сообщила, что центр якобы находится под влиянием Ирана. В рамках запрета были закрыты в общей сложности четыре шиитские мечети на территории Германии.

Для обеспечения соблюдения запрета, полиция Германии провела обыски в IZH, а также в мечети имама Али в Гамбурге, известную также как Голубая мечеть. Это шиитская мечеть, управляемая IZH, расположенная в престижном районе на берегу озера Альстер в Гамбурге.

Примерно в то же время несколько полицейских ворвались в здание шиитской организации в берлинском районе Темпельхоф.

Служба внутренней разведки Германии классифицировала IZH как экстремистскую организацию. Глава МВД Нэнси Фезер заявила, что IZH «продвигает исламистско-экстремистскую тоталитарную идеологию в Германии».

«Эта исламистская идеология противостоит человеческому достоинству, правам женщин, независимой судебной системе и нашему демократическому правительству», — заявила министр.

Она также отметила, что IZH действует как «представитель верховного лидера Ирана» и распространяет эту идеологию «агрессивным и воинственным образом».

«Для меня очень важно здесь провести четкое различие: мы не действуем против религии», — уточнила Фезер, заверив, что запрет не затрагивает мирную практику шиитской веры.

В Германии проживает от 150 до 200 шиитских общин.

Иранское государственное информагентство IRNA 25 июля сообщило, что МИД Ирана вызвал посла ФРГ в Тегеране после сообщений о рейдах в шиитских мечетях в Германии и закрытии исламского центра. Власти Ирана назвали политику немецких властей «‎неприемлемой»‎.

Разведка ФРГ следит за IZH с 1990-х годов, практически все это время звучали активные призывы немецких депутатов закрыть центр. Парламент Германии неоднократно призывал правительство оценить, можно ли закрыть IZH навсегда. Теперь же центр закрыт, его деятельность объявлена экстремистской и запрещенной на территории ФРГ. В самом центре не комментировали ситуацию, его веб-сайт недоступен.