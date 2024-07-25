Бывший президент Барак Обама не поддержал кандидатуру Камалы Харрис на пост президента, потому что не верит, что она сможет победить Дональда Трампа. Об этом пишет New York Post (NYP) со ссылкой на источник, близкий к семье Байдена.

После неожиданного ухода Джо Байдена из предвыборной гонки 20 июля большая часть демократической элиты быстро сплотилась вокруг вице-президента Харрис. Однако Обама стал заметным исключением — он не стал поддерживать кандидатуру ставленницы Байдена публично.

По словам источника NYP, экс-президент «Обама очень расстроен, потому что знает, что Харрис не сможет победить».

«Обама знает, что она просто некомпетентна — царь границы, который никогда не посещал собственно границу, при этом утверждая, что все мигранты должны иметь медицинскую страховку. Она не может ориентироваться в наземных минах, которые ждут ее впереди. Когда вы баллотируетесь в президенты, есть вещи, которые можно и нельзя говорить», — подчеркнул собеседник издания.

Источник NYP отмечает, что Обама не возлагает особых надежд на телевизионные дебаты между Трампом и Харрис, которые запланированы на 10 сентября.

Билл и Хиллари Клинтон поддержали кандидатуру Харрис, вокруг нее сплотились и влиятельные губернаторы-демократы Гэвин Ньюсом и Джош Шапиро, которые и сами могли бы претендовать на пост президента.

В заявлении от офиса Обамы хвалили Байдена за его «‎мудрое решение»‎, но не упоминали Камалу Харрис.

Примечательно, что во время выборов 2020 года Обама открыто не поддерживал Джо Байдена — до тех пор, пока в гонке был сенатор Берни Сандерс. Как только он выбыл из гонки, Обама сразу же публично поддержал Байдена.

СМИ также предполагают, что Обама не поддерживает Камалу Харрис в надежде, что его жена Мишель Обама получит номинацию от демократов. Однако источники NYP в Белом доме отмечают, что такие предположения не имеют под собой оснований. Хотя опросы показывают, что Мишель Обама — единственный демократ, который может победить Дональда Трампа.