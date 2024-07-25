Выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызвало масштабные протесты в Вашингтоне и Нью-Йорке. Полиция американской столицы применила перцовый аэрозоль против демонстрантов у Конгресса, которые требовали отдать израильского премьера под международный трибунал.

Тысячи протестующих собрались возле Капитолия, скандируя «Свободу Палестине», некоторые пытались перекрыть центральные улицы перед выступлением Нетаньяху, чтобы не дать его кортежу добраться до Конгресса. Полиция в противогазах не подпускала толпу к центральному округу Капитолия. Позже силовики применили перцовый аэрозоль, объясняя это тем, что некоторые участники толпы «начали проявлять агрессию» и не подчинились приказу отойти от заграждения.

После того как протестующих оттеснила полиция, они прошли через несколько кварталов Капитолийского холма и собрались перед Юнион-Стейшн, забрались на флагштоки и заменили американские флаги палестинскими. По меньшей мере один человек был арестован, и полиция снова применила перцовый аэрозоль. По меньшей мере двум людям потребовалась помощь из-за воздействия химического вещества на глаза.

Протестовали и сами израильтяне. Пять членов семей израильских заложников прорвались в здание Конгресса и на несколько минут прервали выступление Нетаньяху. Они были одеты в желтые футболки с надписью «Заключите сделку сейчас», призывая израильское руководство немедленно заключить сделку о прекращении огня.

Полиция немедленно вывела всех протестующих из зала, все они были арестованы.

В своем выступлении Нетаньяху назвал протестующих против войны «полезными идиотами», которыми, по его словам, манипулируют противники Израиля. «Эти протестующие, которые поддерживают (ХАМАС), им должно быть стыдно за себя», — сказал премьер.

Спустя несколько мгновений конгрессвумен Рашида Тлаиб, демократ от Мичигана, подняла табличку с надписью «военный преступник» с одной стороны и «виновен в геноциде» с другой. На ней также были палестинская куфия и значок с палестинским флагом.

Тлаиб, у которой есть родственники на Западном берегу и которая представляет в Мичигане район с большим количеством палестинцев, стала одним из самых громких критиков Нетаньяху в Конгрессе. Остальные конгрессмены приветствовали речь Нетаньяху стоячими овациями.