Байден впервые рассказал о причине своего решения сняться с гонки

Президент США Джо Байден рассказал, почему выходит из президентской гонки в обращением к нации из Овального кабинета Белого дома. Напомним, выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. После объявления Байдена о выходе из предвыборной гонки 21 июля, его место в качестве кандидата от демократов заняла Камала Харрис.