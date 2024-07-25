ПОЛИТИКА
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Байден впервые рассказал о причине своего решения сняться с гонки
Президент США Джо Байден рассказал, почему выходит из президентской гонки в обращением к нации из Овального кабинета Белого дома. Напомним, выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. После объявления Байдена о выходе из предвыборной гонки 21 июля, его место в качестве кандидата от демократов заняла Камала Харрис.
Байден впервые рассказал о причине своего решения сняться с гонки / Others
25 июля 2024 г.
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