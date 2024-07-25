Бывший президент США Барак Обама планирует в ближайшее время поддержать вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата в президенты от Демократической партии.

Обама в частном порядке полностью поддержал кандидатуру Харрис и поддерживает с ней регулярные контакты, говорится в сообщении NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

«Помощники Обамы и Харрис также обсуждали возможность их совместного выступления на предвыборной кампании, хотя дата пока не назначена», - говорится также в сообщении, опубликованном в четверг.

Никто не пытался бросить вызов Харрис в борьбе за выдвижение в кандидаты, и она получила поддержку делегатов партии уже на следующий день после того, как президент Джо Байден объявил о выходе из участия в выборах.

В «Фонде Обамы» пока не комментировали сообщение NBC News.