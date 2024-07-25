Турецкие спецслужбы задерживают исполнителя подрыва машины офицера ГРУ РФ в Москве

Момент задержания в турецкой провинции Мугла подозреваемого в организации подрыва офицера ГРУ в Москве. Евгений Серебряков прибыл в аэропорт Бодрума практически сразу после теракта. По словам главы МВД Турции Али Ерликая, информация о Серебрякове поступила им по линии Интерпола. В результате подрыва автомобиля в Москве во вторник офицеру ГРУ РФ оторвало ноги, его жена получила ранения. #спецслужбы #задержание #теракт #офицерГРУ #Москва #Турция #подрывавтомобиля #Мугла #Бодрум #интерпол