Высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри заявил, что выступление Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США показывает, что он не хочет заключать соглашение о прекращении огня.

«Речь Нетаньяху была полна лжи, и ему не удастся прикрыть провал и поражение перед лицом сопротивления, чтобы скрыть преступления войны и геноцида, которые его армия совершает против жителей Газы», - сказал Абу Зухри.

Он добавил, что любой союз с Израилем со стороны любой партии будет «изменой жертве мучеников».

Нетаньяху также заявил, что у Израиля нет стремления расселить Газу, и что после войны эксклав должны возглавить палестинцы, которые не будут враждебны к Израилю.

«Палестинский народ <…> только он решает, кому им править», - прокомментировал заявления Нетаньяху Набиль Абу Рудейне, пресс-секретарь президента Палестинской автономии.

«Наша неизменная позиция заключается в том, что единственным решением для достижения безопасности и стабильности является создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме», - добавил он.