ПОЛИТИКА
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Пропалестинские протестующие возле Капитолия США требовали ареста Нетаньяху
Тысячи пропалестинских протестующих собрались возле Капитолия США, где премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал с речью перед Конгрессом. Сообщатся, что полиция задержала около 200 человек якобы за нелегальную демонстрацию. По данным правоохранителей Капитолия, участники протестов были предупреждены о возможном задержании. #протесты #капитолий #нетаньяху #израиль #арест #демонстрация
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25 июля 2024 г.
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