Пропалестинские протестующие возле Капитолия США требовали ареста Нетаньяху

Тысячи пропалестинских протестующих собрались возле Капитолия США, где премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал с речью перед Конгрессом. Сообщатся, что полиция задержала около 200 человек якобы за нелегальную демонстрацию. По данным правоохранителей Капитолия, участники протестов были предупреждены о возможном задержании. #протесты #капитолий #нетаньяху #израиль #арест #демонстрация