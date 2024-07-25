Украина с середины июля включила российскую группу «Лукойл» в санкционный список, прекратив транзит нефти этой компании в Венгрию и Словакию. В ответ Будапешт и Братислава обратились в Еврокомиссию, требуя возобновить поставки российской нефти.

Однако Еврокомиссия встала на сторону Украины и не поддержала требования Венгрии и Словакии, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатические источники. Во время встречи 24 июля 11 стран Евросоюза поддержали позицию Еврокомиссии, ни одна из стран не присоединилась к обвинениям Будапешта и Братиславы.

Венгрия и Словакия 22 июля попросили Еврокомиссию выступить посредником в консультациях с Украиной, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, две страны инициировали консультации с Брюсселем, добавив, что у Еврокомиссии есть три дня для ответа. Если процедура консультаций не даст результатов, Венгрия и Словакия вместо этого передадут вопрос на рассмотрение выбранного ими международного суда, подчеркнул министр.

По словам Сийярто, Венгрия ежегодно получает от российской группы «‎Лукойл»‎ 2 млн метрических тонн нефти, что составляет примерно треть от общего объема импорта нефти. Украинский запрет напрямую затрагивает жизнь миллионов венгров, подчеркнул министр.

«Вчера я разговаривал с министром иностранных дел Украины. Он сказал, что они разрешают любую передачу нефти, но это неправда», — отметил Сийярто.

Поставки «Лукойла» по южному ответвлению трубопровода «Дружба» составляют около 50% всего потока, а нефтеперерабатывающие заводы MOL в Словакии и Венгрии полностью зависят от поставок «Лукойла».

Пытаясь продать нефть, не отправленную в Венгрию и Словакию, «Лукойл» добавил около 140 тыс. метрических тонн сырой нефти для порта Новороссийск, сообщили источники FT.

Второй по величине поставщик по маршруту — «Татнефть», она также поставляет нефть на заводы венгерской MOL. В качестве альтернативы Венгрия может импортировать нефть из морского порта Омишаль в Хорватии по трубопроводу Адрия, в то время как Словакия может получать нефть только через Венгрию.