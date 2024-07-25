Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден не уйдет с поста президента до окончания действия его полномочий. Любые подобные предположения «смехотворны», заявила 24 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, Байден «‎‎хочет закончить начатое», потому ни о какой отставке речи не идет.

Она добавила: Байден считает, что смог бы продержаться на своем посту и еще четыре года, если бы решил продолжить участвовать в гонке. Жан-Пьер подчеркнула, что президент принял решение сняться с выборов не из-за своего здоровья, а для того, чтобы дать другим кандидатам шанс проявить себя.

24 июля президент США Джо Байден в своем обращении к нации представил свое решение отказаться от участия в президентской гонке 2024 года как «‎‎действие в защиту демократии».

«Я решил, что лучший путь вперед — передать эстафету новому поколению. Это лучший способ объединить нашу нацию», — подчеркнул президент.

Байден также заявил, что до конца своего срока он сосредоточится на защите личных свобод и гражданских прав, таких как доступ к абортам и право голоса.

«Я считаю, что мои достижения на посту президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки — все это заслуживает второго срока, но ничто — ничто — не может помешать спасению нашей демократии. Это включает в себя личные амбиции», — заявил Байден в обращении к нации.

«Поэтому я решил, что лучший путь вперед — это передать эстафету новому поколению. Это лучший способ объединить нашу нацию. Вы знаете, есть время и место для долгих лет опыта в общественной жизни. Есть также время и место для новых голосов, свежих голосов — да, более молодых голосов. И это время и место — сейчас», — подчеркнул глава Белого дома.

Многие республиканцы призвали Байдена освободить Овальный кабинет после того, как 20 июля демократ отказался от участия в президентских выборах. Лидеры республиканцев заявили, что решение Байдена отойти в сторону подтверждает их мнение о том, что он не в состоянии исполнять обязанности президента.

«Если Джо Байден не в состоянии баллотироваться на пост президента, он не может исполнять обязанности президента», — заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, самый влиятельный республиканец в Конгрессе.