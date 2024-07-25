Война в Украине и предстоящие выборы президента США обнажили серьезные пробелы в коллективной обороне НАТО, пишет агентство Reuters.

По его данным, на саммите альянса в Вашингтоне лидеры альянса обсудили недостатки в армиях НАТО в ключевых областях, включая производство оружия. На устранение этих проблем в ближайшие годы уйдет несколько миллиардов евро, отмечают военные источники издания.

НАТО стремится сделать устранение этих пробелов обязательным для отдельных правительств, чтобы обеспечить оборону Европы к осени 2025 года, уточняет Reuters. Всего альянс выделил шесть областей, в которых наблюдается больше всего проблем.

К ним относятся нехватка средств ПВО и ракет большой дальности, численности войск, боеприпасов, логистические проблемы и отсутствие безопасных цифровых коммуникаций на поле боя.

Результаты анализа показывают, что НАТО предстоит тяжелая работа по достижению своих целей, особенно учитывая несговорчивость некоторых членов альянса и задержки с финансированием Украины.

Еще один очаг напряженности — предстоящие выборы президента США. Потенциальная победа Дональда Трампа вызывает у лидеров альянса опасения, что республиканец может пересмотреть военную доктрину США и вывести страну из НАТО или серьезно урезать финансирование организации.

На саммите в Вашингтоне 9–11 июля европейские политики признали: независимо от того, кто победит на ноябрьских выборах, континенту необходимо будет увеличить свои военные расходы.

«Мы должны признать, что для Америки, независимо от результатов президентских выборов, приоритет будет все больше смещаться в сторону Индо-Тихоокеанского региона, так что европейские страны в НАТО должны будут взять на себя больше тяжелой работы», — заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Неназванный представитель НАТО в беседе с Reuters заявил, что лидеры альянса договорились в Вашингтоне о том, что во многих случаях для устранения недостатков потребуются расходы сверх 2% ВВП. Пока только 23 из 32 членов альянса соответствуют минимальному требованию в 2% или превышают его.