Центр по борьбе с дезинформацией раскритиковал выступление Биньямина Нетаньяху в США и обратил внимание на недостоверные высказывания израильского премьера.

«Заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в его выступлении перед Конгрессом США о том, что «если палестинцы в Газе не получают достаточно еды, то это не потому, что Израиль препятствует этому. Это потому, что ХАМАС ворует ее», - неправда.

Утверждение Израиля о том, что «ХАМАС ворует помощь», неоднократно опровергалось Центром по борьбе с дезинформацией», - говорится в заявлении, опубликованном на платформе Х.

«9 октября министр обороны [Израиля] Йоав Галант заявил по поводу отключения электричества в Газе: «Не будет ни электричества, ни еды, ни воды, ни топлива. Все закрыто. Мы сражаемся с человеческими животными, и мы действуем соответственно». Это заявление опровергает утверждения Нетаньяху», - продолжается в заявлении.

«Oxfam, британская международная благотворительная организация, заявила, что Израиль осуществляет «полный контроль» над поступающей в Газу помощью, включая сроки, местоположение и способ ее распределения. Тот факт, что вся гуманитарная система находится в руинах, а жители Газы сталкиваются с голодом, смертью и болезнями, находится под контролем Израиля, сообщает Oxfam», - объяснили в Центре по борьбе с дезинформацией.

«Более того, гуманитарная помощь, поступающая в Газу, хранится и распределяется агентствами ООН. Скотт Андерсон из БАПОР, агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам, сказал в своем заявлении: «Мы не получаем никакой помощи; в районе перехода ведутся военные действия, и он является зоной активных боевых действий». Помощь, которая ожидает поступления в Газу, блокируется Израилем, что подтверждают и некоторые другие международные организации», — говорится в заявлении.