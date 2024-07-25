ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Нетаньяху: Израиль принял максимальные меры предосторожности для защиты палестинцев
Несмотря на более 39 тысяч погибших палестинцев, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время своей речи в Конгрессе США 24 июля заявил, что «Израиль принял больше мер предосторожности для предотвращения ущерба гражданскому населению, чем любая армия в истории». #Палестина #Газа #Израиль #Нетаньяху #США #атаки #удар #защита #предосторожность #Конгресс
ьтити / Others
25 июля 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us