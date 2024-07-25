Нетаньяху: Израиль принял максимальные меры предосторожности для защиты палестинцев

Несмотря на более 39 тысяч погибших палестинцев, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время своей речи в Конгрессе США 24 июля заявил, что «Израиль принял больше мер предосторожности для предотвращения ущерба гражданскому населению, чем любая армия в истории». #Палестина #Газа #Израиль #Нетаньяху #США #атаки #удар #защита #предосторожность #Конгресс