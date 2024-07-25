ПОЛИТИКА
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Конгрессвумен Тлаиб подняла табличку «военный преступник» во время выступления Нетаньяху
Конгрессвумен Рашида Тлаиб единственная держала табличку с надписями «военный преступник» и «виновен в геноциде» во время выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США. Рашида Тлаиб — американка палестинского происхождения. Она раскритиковала решение пригласить Нетаньяху выступить в Конгрессе. А десятки законодателей-демократов, включая бывшего спикера Нэнси Пелоси, вообще бойкотировали речь премьер-министра Израиля #конгрессвумен #тлаиб #нетаньяху #военныйпреступник #геноцид #израиль
ораолраол / Others
25 июля 2024 г.
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