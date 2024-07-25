ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Израиль устроил в Газе водную катастрофу
Израиль систематически лишает палестинцев в Газе доступа к чистой воде, сообщает новый доклад Oxfam
Израиль устроил в Газе водную катастрофу
Фото: Reuters / Others
25 июля 2024 г.

Израиль «систематически применяет водное оружие против палестинцев в Газе», демонстрируя пренебрежение к человеческой жизни и международному праву. Об этом говорится в новом докладе Oxfam.

В докладе «Военные преступления, связанные с водой» говорится, что в результате прекращения Израилем внешних поставок воды, систематического разрушения объектов водоснабжения и преднамеренного препятствования оказанию помощи количество воды в Газе сократилось на 94%.

«Израиль уничтожил 70% всех канализационных насосов и 100% всех очистных сооружений, а также основные лаборатории по проверке качества воды в Газе. Город Газа лишился почти всех своих мощностей по производству воды: 88 % колодцев и 100 % опреснительных установок повреждены или уничтожены», — говорится в сообщении благотворительной организации.

Там же отмечается, что Тель-Авив ограничил ввоз оборудования для проверки воды.

В докладе подчеркивается, что отсутствие чистой воды и санитарных условий крайне негативно сказывается на здоровье палестинцев: более четверти населения Газы тяжело болеет от легко предотвратимых болезней.

«Мы уже видели, как Израиль применяет коллективное наказание и использует голод в качестве оружия войны. Теперь мы наблюдаем, как он использует воду в качестве оружия, что уже приводит к смертельным последствиям», — говорит специалист Oxfam по вопросам водоснабжения и санитарии Лама Абдул Самад.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us