Израиль «систематически применяет водное оружие против палестинцев в Газе», демонстрируя пренебрежение к человеческой жизни и международному праву. Об этом говорится в новом докладе Oxfam.

В докладе «Военные преступления, связанные с водой» говорится, что в результате прекращения Израилем внешних поставок воды, систематического разрушения объектов водоснабжения и преднамеренного препятствования оказанию помощи количество воды в Газе сократилось на 94%.

«Израиль уничтожил 70% всех канализационных насосов и 100% всех очистных сооружений, а также основные лаборатории по проверке качества воды в Газе. Город Газа лишился почти всех своих мощностей по производству воды: 88 % колодцев и 100 % опреснительных установок повреждены или уничтожены», — говорится в сообщении благотворительной организации.

Там же отмечается, что Тель-Авив ограничил ввоз оборудования для проверки воды.

В докладе подчеркивается, что отсутствие чистой воды и санитарных условий крайне негативно сказывается на здоровье палестинцев: более четверти населения Газы тяжело болеет от легко предотвратимых болезней.

«Мы уже видели, как Израиль применяет коллективное наказание и использует голод в качестве оружия войны. Теперь мы наблюдаем, как он использует воду в качестве оружия, что уже приводит к смертельным последствиям», — говорит специалист Oxfam по вопросам водоснабжения и санитарии Лама Абдул Самад.