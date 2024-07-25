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Азербайджан предостерег Армению
Минобороны Азербайджана заявило о систематических нарушениях на границе и предостерегло от создания нового очага войны на Южном Кавказе
Азербайджан предостерег Армению
Минобороны Азербайджана / Others
25 июля 2024 г.

Министерство обороны Азербайджана выступило с жестким заявлением в ответ на инциденты на границе с Арменией. По информации ведомства, армянские силы применили тяжелое вооружение в Кельбаджарском направлении и использовали квадрокоптер для разведки в Товузском районе.

В заявлении подчеркивается, что подобные действия Армении «носят постоянный характер». Азербайджанская сторона связывает эти провокации с недавней военной поддержкой Армении со стороны США, Франции и Европейского союза.

«Военные учения, проведенные Соединенными Штатами Америки в Армении, оснащение Францией Армении смертоносным оружием и оказание Европейским союзом военной помощи Армении в размере десяти миллионов евро вдохновляют оккупационную Армению совершать подобные провокации и свидетельствуют о подготовке к очередной войне против Азербайджана», — говорится в сообщении.

«Если подобные провокационные действия против нашей страны не будут прекращены, то будут приняты надлежащие ответные меры в целях самообороны с использованием всех средств, имеющихся в арсенале Вооруженных сил Азербайджанской Республики», — говорится в заявлении.

Надо отметить, что сегодня оборонное ведомство сообщило о пресечении разведывательного полета армянского квадрокоптера над позициями азербайджанской армии в Товузском районе 25 июля.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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